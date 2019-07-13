В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РГ, в недавно построенном за 300 миллионов рублей кемпинге в поселке Оленевка штормовой ветер опрокинул два деревянных домика-дуплекса.

В социальных сетях были размещены фотографии, на которых видно, что фундаменты опрокинувшихся домиков были хлипкими. Фактически, фундаментом для домиков стали залитые в грунт бетонные сваи, на которых и крепились все конструкции.

В открытом в апреле 2019 года кемпинге построены 250 деревянных домиков-дуплексов с кондиционерами на четыре человека каждый. Но после произошедшего инцидента возникают большие вопросы к качеству нового объекта.

Дмитрий Санников