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Штормовой ветер, снег, не исключены пожары: синоптики сказали о погоде
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Штормовой ветер, снег, не исключены пожары: синоптики сказали о погоде
«Желтый» уровень опасности объявлен на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU. О том, что практически во всех дальневосточных регионах погодные условия потенциально опасны для жителей, рассказали представители Гидрометцентра.
В среду, 9 октября, в южных районах региона ожидается сильный ветер, который может достигать 25 метров в секунду. В Республике Саха (Якутия) ожидается сильный и мокрый снег, а на Курилах — проливной дождь и едва ли не ураганный ветер, порывы которого превысят все те же 25 метров в секунду.
В Бурятии и Прибайкалье также сильный снег и ветер. Снежный покров появится на автомобильных дорогах в районах перевалов. Возможны, снежные накаты и гололедица. В северных районах Хабаровска и в среду, и в четверг пройдет сильный снег, после чего непогода уйдет на Колыму, где тоже синоптики прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер до 24 метров в секунду.
Отметим, что, согласно шкале Бофорта, ветер, скорость которого превышает 20,8 метра в секунду, считается штормовым.
Хотя в Приморском крае тоже объявлен «желтый» уровень опасности, это один из немногих регионов Дальнего Востока, где в ближайшие дни не ожидается снег. Однако синоптики опасаются за леса, объявляя о чрезвычайной пожарной опасности.
Добавим, что в предстоящие двое суток в Приморье погода наладится. Осадков не ожидается. В некоторых районах температура воздуха поднимется до 24-х градусов, а в горных районах возможно похолодание до минус трех градусов в ночные часы.
Екатерина Брязгунова