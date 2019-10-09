telegr wh call

Новости

Автодиллеры угрожают Путину массовым уходом

9 Октябрь 2019, 14:00

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

9 Октябрь 2019, 13:45

Суд запретил скандальной авиакомпании брать деньги за регистрацию

9 Октябрь 2019, 13:30

Волна протестов катится по Приморью

9 Октябрь 2019, 13:15

Ритейлеры решили заработать на «просрочке»

9 Октябрь 2019, 13:05

Новый развод ГИБДД сильно удивил водителей

9 Октябрь 2019, 12:45

Новый запрет получили военные от Шойгу

9 Октябрь 2019, 12:30

Штормовой ветер, снег, не исключены пожары: синоптики сказали о погоде

9 Октябрь 2019, 12:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Штормовой ветер, снег, не исключены пожары: синоптики сказали о погоде

Снегопад Женщина с сумкой Вечер Ночь Зима

«Желтый» уровень опасности объявлен на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU. О том, что практически во всех дальневосточных регионах погодные условия потенциально опасны для жителей, рассказали представители Гидрометцентра.

В среду, 9 октября, в южных районах региона ожидается сильный ветер, который может достигать 25 метров в секунду. В Республике Саха (Якутия) ожидается сильный и мокрый снег, а на Курилах — проливной дождь и едва ли не ураганный ветер, порывы которого превысят все те же 25 метров в секунду.

В Бурятии и Прибайкалье также сильный снег и ветер. Снежный покров появится на автомобильных дорогах в районах перевалов. Возможны, снежные накаты и гололедица. В северных районах Хабаровска и в среду, и в четверг пройдет сильный снег, после чего непогода уйдет на Колыму, где тоже синоптики прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер до 24 метров в секунду.

Отметим, что, согласно шкале Бофорта, ветер, скорость которого превышает 20,8 метра в секунду, считается штормовым.

Хотя в Приморском крае тоже объявлен «желтый» уровень опасности, это один из немногих регионов Дальнего Востока, где в ближайшие дни не ожидается снег. Однако синоптики опасаются за леса, объявляя о чрезвычайной пожарной опасности.

Добавим, что в предстоящие двое суток в Приморье погода наладится. Осадков не ожидается. В некоторых районах температура воздуха поднимется до 24-х градусов, а в горных районах возможно похолодание до минус трех градусов в ночные часы.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Длинные выходные ждут россиян в ближайшее время

Владивосток стоит на пороге троевластия

Политическая оппозиция поднимает голову в Приморье

Популярное

Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Кожемяко отказался вернуть прямые выборы мэров

Бары опустеют: любимый напиток россиян запретят

Тысячи мигрантов ожидаются в России – Путин дал разрешение
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...