Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Оперативные службы Приморья готовятся к сильным дождям, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

Штормовое предупреждение об опасном явлении поступило от Примгидромета. По данным приморских синоптиков, в связи со смещением активного циклона над территорией Приморского края утром и днем 4 июня на большей территории ожидается дождь, местами сильный с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее.

«В центральных и восточных районах пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Ночью 5 июня сильные дожди с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее местами сохранятся на северо-востоке края. Дожди будут сопровождаться грозами, порывистым ветром до 20 метров в секунду», – рассказали специалисты Примгидромета.

Как сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС, на реках Приморья ожидается формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды преимущественно на 0,2-0,6 метра, в центральных районах края на реках бассейна Уссури – до 1,4 метра.

«Возможны кратковременные выходы участков рек из берегов, с подтоплением низменных территорий», – уточнили специалисты.