Штраф 5 тысяч: вот что россиянам запретили делать на балконах

Новый запрет Медведева вступил в силу с 1 октября, сообщает DEITA.RU.

Балконы – часть личного пространства россиян, однако правительство добралось уже и до этого. Теперь россиянам официально запрещено делать на балконе следующие вещи: разводить открытый огонь – при этом, что считать открытым огнем в документе не уточняется. Курить или не курить – здесь мнения ответственных ведомств после общественного резонанса разошлись: позже в МЧС уточнили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу пожарной безопасности.

Россияне же восприняли эту новость как очередной маразм. «Запрет ради штрафа. Очевидно ведь, что если нельзя курить на балконе, люди будут курить в квартирах. А это еще опаснее с точки зрения пожарной безопасности», - комментировали новость в соцсетях.

За нарушение нового запрета виновникам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а если пожар, то и вовсе уголовная ответственность.

Михаил Светлов