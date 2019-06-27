В Верховном суде пояснили автолюбителям, как понимать и применять новеллы 12-й водительской главы Кодекса об административных правонарушениях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Пленум верховного суда.

Спорный момент заключается в следующем: когда основным положениям по допуску ТС к эксплуатации не соответствуют цвет и режим работы световых приборов на передней части автомобиля – применяется 3 часть этой статьи: водителя лишают прав на 6 – 12 месяцев. И конфискуют приборы. А если не соответствует один цвет или режим работы приборов – применяется только 1-я часть статьи: штраф 500 рублей. Таким образом, установка неположенных мигалок и стробоскопов отделяется от остальных световых установок и отражателей.

Но при этом выходит, что за незаконно установленные ксеноновые фары, ослепляющие водителей на встречной полосе, обойдутся нарушителю в 500 рублей, да еще и скидка предусмотрена в половину размера штрафа. Скорее всего, автолюбители не откажутся от хорошо освещенных дорог из-за столь малой суммы.

Но и здесь есть вариант противодействия: Госавтоинспекция способна вспомнить прием, используемый при выявлении через чур затонированных автомобилей. Инспектор предписывает автовладельцу убрать недостаток и, если в течение суток это не будет сделано, передать дело отправится в суд –за неисполнение законного требования сотрудника полиции. Что, в свою очередь, окончится для водителя арестом на срок до 15 суток.

Анастасия Туркова