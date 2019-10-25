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19 Август 2019, 19:45

Штраф для автомобилистов увеличат в пять раза

Черный джип

В России хотят увеличить штраф для тех, кто приобрел автомобиль, но вовремя не поставил его на учет, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона внесли в Государственную думу для рассмотрения.

В документе указано, что ужесточение наказания должно коснуться всех владельцев транспортных средств, в том числе мотоциклистов.

На сегодняшний день срок на регистрацию транспортного средства дается 10 суток, на 11-й день инспектор может оштрафовать забывчивого хозяина. Если раньше штраф составлял до двух тысяч рублей для физлиц, до 3,5 тысячи для должностных, и до 10 тысяч для юрлиц.

Предлагаемые нововведения обещают повышение в некоторых случаях более, чем в два раза. Так, физлица должны будут заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 15 тысяч рублей, а юрлица и того больше — от 15 до 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что применение такой страшной кары для забывчивых автовладельцев вызывает сомнения даже у представителей ГИБДД.

Екатерина Брязгунова

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