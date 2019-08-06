Все! Со вторника, 6 августа, государство гарантирует оказание своевременной медицинской помощи, сообщает DEITA.RU.

Теперь за непропуск кареты скорой помощи несознательные водители заплатят штраф от трех до пяти тысяч рублей или даже лишатся права управлять транспортом на срок от трех месяцев до одного года. Соответствующие поправки в КоАП РФ и в Уголовный кодекс вступили в силу 6 августа.

Напомним, что штраф вырос в шесть — десять раз. Еще вчера автолюбители, которые по невнимательности или из принципа не пропускали «скорую», должны были заплатить штраф в размере пятьсот рублей.

Кроме того, теперь мешать медикам выполнять свою работу тоже запрещено на законодательном уровне. В КоАП РФ появилась статья для таких нарушителей, их ждут штрафы до пяти тысяч рублей.

Ранее DEITA.RU напоминало водителям о том, что за ряд нарушений правил дорожного движения им грозит не только штраф в 30 тысяч рублей, но и лишение прав на длительный срок.

Екатерина Брязгунова