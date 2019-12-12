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Госдума приняла поправки в закон о пенсии

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12 Декабрь 2019, 22:15

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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Штраф для россиян поднимут в 25 раз

деньги, рубль, рубли

Денежные взыскания с российского бизнеса хотят повысить в десятки раз и более, сообщает DEITA.RU.

Штраф для предприятий, которые не выполняют подписания государственных ведомств, таких как ФНС, Роспотребнадзор и другие, хотят повысить с 20 до 500 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия». Они ссылаются на специальный проект обновленного КоАП РФ. Отмечается, что, если он будет принят, то поправки вступят в силу не ранее, чем с 1 января 2021 года.

Отмечается, что проект кодекса планирует повысить и многие иные штрафы. Так, нежелающие предоставлять контролирующим органам сведения тоже будут жестко наказаны. Если сегодня штраф для таких — пять тысяч, то хотят сделать 20 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова

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