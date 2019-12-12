Новости
Госдума приняла поправки в закон о пенсии
13 Декабрь 2019, 00:30
МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы
12 Декабрь 2019, 23:45
Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию
12 Декабрь 2019, 23:15
Орешкин сказал, что ждет экономику в новом году
12 Декабрь 2019, 22:45
Кремль уверен, что Европа прячет у себя террористов
12 Декабрь 2019, 22:15
Шойгу сообщил о ЧП в армии
12 Декабрь 2019, 21:45
Пятницы должен опасаться каждый владелец квартиры
12 Декабрь 2019, 21:15
Поборы с бизнеса увеличат в разы
12 Декабрь 2019, 20:45
Штраф для россиян поднимут в 25 раз
Денежные взыскания с российского бизнеса хотят повысить в десятки раз и более, сообщает DEITA.RU.
Штраф для предприятий, которые не выполняют подписания государственных ведомств, таких как ФНС, Роспотребнадзор и другие, хотят повысить с 20 до 500 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия». Они ссылаются на специальный проект обновленного КоАП РФ. Отмечается, что, если он будет принят, то поправки вступят в силу не ранее, чем с 1 января 2021 года.
Отмечается, что проект кодекса планирует повысить и многие иные штрафы. Так, нежелающие предоставлять контролирующим органам сведения тоже будут жестко наказаны. Если сегодня штраф для таких — пять тысяч, то хотят сделать 20 тысяч рублей.
Екатерина Брязгунова