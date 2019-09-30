Штраф для россиян увеличат в 100 раз

За ведение теневого бизнеса хотят увеличить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. С такой идеей выступил руководитель одного из комитетов СовФеда Андрей Кутепов.

На данный момент за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в налоговых органах предусмотрена незначительная ответственность. Уличные бизнесмены, да репетиторы, в случае, если они будут пойманы за руку за работой, заплатят штраф в размере от 500 рублей до двух тысяч.

Только в одной Самарской области в прошлом году были выявлены свыше 420 человек, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью. При этом около одной тысячи граждан трудились на работодателя без официального трудоустройства.

По мнению властей, на сегодняшний день незаконным предпринимателям проще оплатить мизерный штраф, чем оформить юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем.

В социальных сетях россияне высказались с резкой критикой данной инициативы. Граждане уверены, что власти готовы содрать последнюю рубашку с бедных людей, которые не знают, как выживать с низкими зарплатами и высокими налогами, а главное — с кучей бумажной волокиты при регистрации в налоговой.

Екатерина Брязгунова