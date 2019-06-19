В России хотят ужесточить наказание для автолюбителей, которые управляют автомобилем без полиса ОСАГО, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона предложил для рассмотрения в Государственной Думе парламент Кабардино-Балкарской Республик.

На сайте Госдумы, где размещен документ, указано, что необходимо ужесточение наказание за повторную езду без ОСАГО, а значит – важно внести поправки в статью 12.37 Кодекса об административной ответственности. Благодаря усиленным мера удастся повысить число автомобилистов, которые застрахую свою гражданскую ответственность, а следовательно станет значительно меньше, когда после ДТП пострадавшая сторона не может отремонтировать свой автомобиль или получить выплату.

Таким образом, проект поправок предусматривает увеличение штрафа до пяти тысяч рублей за повторное нарушение в течение года. При этом на сегодняшний день штраф составляет 800 рублей.

Екатерина Брязгунова