Штраф для водителей увеличат в три раза с 1 ноября

Если в автобусе или грузовике не будет установлен тахограф, то уже 1 ноября 2019 года придется платить увеличенные штрафы, сообщает DEITA.RU. Таковы изменения ПДД.

Именно с этого дня во всех грузовых транспортных средствах свыше 3,5 тонны и в пассажирских автобусах должны быть установлены тахографы, которые контролируют скорость движения, а также время труда и отдыха водителя.

В случае, если тахограф установлен не будет, водителям придется платить штрафы от трех до пяти тысяч рублей. Ранее штраф составлял от одной до трех тысяч рублей. Должностные лица также должны будут платить больше. До 1 ноября штраф составлял от пяти тысяч рублей, теперь от семи.

Отмечается, что также при обнаружении такого нарушения, как отсутствие тахографа в транспортном средстве, контролирующие органы могут прекратить деятельность на срок до трех месяцев.

Екатерина Брязгунова