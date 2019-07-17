Российские автомобилисты, помешавшие работе медиков, могут лишиться свободы на срок до четырех лет или заплатить штраф до пяти тысяч, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон одобрила Государственная Дума.

На городских автомобильных дорогах нередки случаи, когда автолюбители по тем или иным причинам не пропускают карету скорой медицинской помощи с включенным световым и звуковым сигналом. К сожалению, подобная ситуация может привести к смерти пациента, который в этот момент находится в машине «скорой».

Раньше в подобных ситуациях родственники были фактически бессильны, теперь же водителей будут наказывать по всей строгости закона — четыре города лишения свободы. По мнению парламентариев, которые одобрили проект закона, данная мера позволит защитить граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Если смерть не наступила, однако больной пострадал, водителя будет ждать наказание не столь суровое. За причинение тяжкого вреда здоровью отсидеть придется два года. Более серьезное наказание тоже возможно — штраф в размере 80 тысяч рублей, принудительные работы или арест на срок до полугода.

Стоит отметить, что даже если пациент не пострадал, придется заплатить от четырех до пяти тысяч рублей. При этом еще сегодня такой штраф составляет всего лишь 500 рублей.

Екатерина Брязгунова