Ответственных за нарушение правил дорожного движения крупногабаритным транспортном станут наказывать строже, сообщает DEITA.RU. Документ об этом размещен на официальном интернет-ресурсе российского правительства.

Согласно предложениям Минтранса, наказание ждет за превышение не только массы и/или габаритов, но и нагрузки на ось. Чтобы не повадно было в другой раз превышать нормативы, штрафы ждут внушительные, и зависят они в первую очередь от размера превышения.

Так, водителей ждет штраф от одной до десяти тысяч рублей, должностные лица, которые отвечают за перевозку, должны будут оплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.

Самый крупный штраф ждет владельцев многотонных грузовиков в случае, если нарушение будет зафиксировано фото- или видеокамерой. Так вот, собственников ждут штрафы до 400 тысяч.

Стоит отметить, что на увеличение штрафов правительство пошло после многочисленных трагедий, связанных с нарушениями со стороны владельцев и водителей фур. Так, в октябре 2018 года под фурой рухнул мост в Приморском крае.

Екатерина Брязгунова