Некоторые сотрудники Госавтоинспекции штрафуют автолюбителей, которые предупреждают встречный поток о приближающейся засаде ДПС, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует интернет-издание «Автовзгляд».

Как рассказывают автолюбители, инспекторы ГИБДД штрафуют водителей по статье «нарушение правил использования световых приборов» на 500 рублей за то, что «поморгали» фарами встречному потоку.

По мнению экспертов, действия сотрудников ДПС в данном случае можно смело оспорить, так как ни «моргание», ни «мигание» фарами не фигурирует в Правилах дорожного движения. Более того, в своде правил для водителей рекомендуется применять кратковременное переключение фар с ближнего света на дальний в случае обгона. Или таким образом можно требовать у встречного водителя выключить дальний свет.

Если инспектор ГИБДД глух к доводам, необходимо указать свои замечания в протоколе, чтобы позднее оспорить штраф в суде.

Екатерина Брязгунова