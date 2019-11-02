Штраф ГИБДД хотят увеличить в семь раз

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО хотят увеличить в семь раз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автоньюс».

Новые методы стимулирования российских водителей приобретать полиса ОСАГО обсуждают власти. Очередной мерой предлагают сделать повышение штрафа в семь раз.

Сегодня водитель без полиса заплатит всего лишь 800 рублей, именно поэтому автолюбители массово заявляют, что дешевле заплатить штраф, чем приобрести ОСАГО.

В связи с этим российские власти предлагают размер штрафа за отсутствие ОСАГО приравнять к стоимости самого полиса. В среднем он стоит 5,4 тысячи рублей. Таким образом, если идея будет реализована штраф повысится одномоментно в семь раз.

Отмечается, что законопроекта еще нет. Решение о повышении данного штрафа ориентировочно будет принято сразу после слушаний в парламенте по либерализации ОСАГО. Слушания назначены на вторую декаду ноября.

Екатерина Брязгунова