В России хотят значительно повысить штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой выступили и представители ГИБДД, и Минтранса.

По мнению экспертов, которых опросили корреспонденты URA.RU, ужесточение коснется только самых распространенных нарушений. Однако это не решит ситуацию на дорогах.

ГИБДД уже официально предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час с 500 до 3000 рублей. Кроме того, планируется усилить наказание за опасные правонарушения, такие как непропуск машин спецтранспорта — скорой, пожарных, полицию. В случае, если водитель не пропустил медиков с мигалками и человек, к которому они спешили, скончался, автомобилисту придется провести в тюрьме по меньшей мере четыре года.

За проезд на красный цвет тоже решили наказывать серьезнее. Во-первых, будет увеличен штраф, а во-вторых, за повторное такое нарушение можно остаться без прав.

Екатерина Брязгунова