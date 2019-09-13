Штраф на пустом месте: такое нарушение инспектор найдет по-любому

Каждого российского автомобилиста хоть раз в жизни останавливал инспектор ГИБДД. Понятно, что главная задача — проверить документы и убедиться, что все в порядке. Однако есть и такие стражи порядка, которые целенаправленно ищут, к чему бы придраться. План по количеству выявленных за день нарушений никто, как говорится, не отменял, сообщает DEITA.RU.

По словам российского автолюбителя, который поделился своей историей на канале «Кирилл СТОшник», его остановил страж порядка и, когда убедился, что придраться не к чему, обошел машину, и, остановившись у госномера безапелляционно заявил: «Нарушаем? Пойдемте составлять протокол».

Оказалось, что у водителя не работала подсветка заднего номерного знака. Штраф в размере 500 рублей был выписан по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП РФ.

Отмечается, что у 90 процентов водителей не работают необходимые лампочки.

Екатерина Брязгунова