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Штраф наложат за использование зимней резины

Шипованные шины

На сегодняшний день оштрафовать автолюбителей за то, что он не успел сменить летние покрышки на зимние, невозможно. Однако желающих, чтобы такой штраф появился в России достаточно много, поэтому существует проект подобного штрафа, сообщает DEITA.RU.

Однако оштрафовать могут за использования изношенной зимней или летней резины. Дело в том, что согласно пункту 12.5 КоАП РФ существуют специальные допуски к использованию транспортного средства. Если покрышки не соответствуют требованиям, проще говоря, стерты, можно заработать штраф в размере 500 рублей.

Примечательно, что согласно техническому регламенту зимние неошипованные шины можно использовать круглый год, а ошипованные только с сентября по май включительно. Что касается летних шин, то на них можно ездить с марта по ноябрь.

Екатерина Брязгунова

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