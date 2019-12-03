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Штраф наложат за использование зимней резины
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Штраф наложат за использование зимней резины
На сегодняшний день оштрафовать автолюбителей за то, что он не успел сменить летние покрышки на зимние, невозможно. Однако желающих, чтобы такой штраф появился в России достаточно много, поэтому существует проект подобного штрафа, сообщает DEITA.RU.
Однако оштрафовать могут за использования изношенной зимней или летней резины. Дело в том, что согласно пункту 12.5 КоАП РФ существуют специальные допуски к использованию транспортного средства. Если покрышки не соответствуют требованиям, проще говоря, стерты, можно заработать штраф в размере 500 рублей.
Примечательно, что согласно техническому регламенту зимние неошипованные шины можно использовать круглый год, а ошипованные только с сентября по май включительно. Что касается летних шин, то на них можно ездить с марта по ноябрь.
Екатерина Брязгунова