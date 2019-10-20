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Штраф обеспечен: мэрию Владивостока обвинили в особом цинизме
Жители Владивостока, прибывшие в онкологический диспансер на своем автомобиле, рискуют временно остаться без авто и заработать крупный штраф, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет адвокат Галина Антонец на своей странице в Facebook.
Несколько месяцев назад на улице Русской, на участке, где расположены несколько городских и краевых больниц, поставили знаки «Остановка запрещена», а также указатели, что работает эвакуатор. Однако тогда общественность повозмущалась и забыла, а знаки остались висеть как ни в чем не бывало. И вот теперь к ним присоединились эвакуаторы.
Антонец отмечает, что людей, которые приехали в онкологический диспансер, и припарковали свои машины вдоль дороги, рядом с больницей, оставляют без машин и со штрафами. «Видимо, администрация города совместно с ГИБДД полагают, что мало онкобольные и их родственники тратят моральных сил и денег на лекарства при борьбе с болезнью. Решили их «порадовать» оплатой услуг эвакуатора и штрафами», — пишет мадиа-адвокат.
Добавим, что машины таскают оттуда регулярно. При этом с особым цинизмом, так как все это делается якобы с целью, чтобы припаркованные машины не мешали каретам скорой помощи. Однако эвакуаторы перегораживают проезд таким образом, что там даже машина со звуковым сигналом никогда не проедет.
Екатерина Брязгунова