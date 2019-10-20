telegr wh call

Новости

Назван законный способ выйти на пенсию раньше срока

20 Октябрь 2019, 15:51

Как заставить АЗС доливать бензин, придумал Росстандарт

20 Октябрь 2019, 15:29

Штраф обеспечен: мэрию Владивостока обвинили в особом цинизме

20 Октябрь 2019, 14:58

«Позор» — пенсионный фонд разгневал россиян

20 Октябрь 2019, 14:26

Вместо путешествия в Китай женщина купила путевку в суд

20 Октябрь 2019, 13:56

«Это издевательство» — акция по раздаче рыбы превратилась в унижение

20 Октябрь 2019, 13:34

Вот в каких случаях у водителя можно изъять права

20 Октябрь 2019, 12:53

Похищены люди: в Приморье возбуждено уголовное дело

20 Октябрь 2019, 12:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Штраф обеспечен: мэрию Владивостока обвинили в особом цинизме

шлагбаум, парковка, стоянка

Жители Владивостока, прибывшие в онкологический диспансер на своем автомобиле, рискуют временно остаться без авто и заработать крупный штраф, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет адвокат Галина Антонец на своей странице в Facebook.

Несколько месяцев назад на улице Русской, на участке, где расположены несколько городских и краевых больниц, поставили знаки «Остановка запрещена», а также указатели, что работает эвакуатор. Однако тогда общественность повозмущалась и забыла, а знаки остались висеть как ни в чем не бывало. И вот теперь к ним присоединились эвакуаторы.

Антонец отмечает, что людей, которые приехали в онкологический диспансер, и припарковали свои машины вдоль дороги, рядом с больницей, оставляют без машин и со штрафами. «Видимо, администрация города совместно с ГИБДД полагают, что мало онкобольные и их родственники тратят моральных сил и денег на лекарства при борьбе с болезнью. Решили их «порадовать» оплатой услуг эвакуатора и штрафами», — пишет мадиа-адвокат.

Добавим, что машины таскают оттуда регулярно. При этом с особым цинизмом, так как все это делается якобы с целью, чтобы припаркованные машины не мешали каретам скорой помощи. Однако эвакуаторы перегораживают проезд таким образом, что там даже машина со звуковым сигналом никогда не проедет.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

ГИБДД посягнули на святое: штрафы за нештрафуемый порог

"Сбили с толку": как ГИБДД путает водителей

Известно, сколько нужно хранить чеки оплаты штрафов ГИБДД

Популярное

«Гореть им в аду» — заявление Минтранса шокирует водителей

Социальную пенсию получат даже безработные

Фото: погибла известная блогер-мотоциклист

Похищены люди: в Приморье возбуждено уголовное дело
Загрузка...
Загрузка...