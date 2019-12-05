Штраф в 100 тысяч рублей грозит водителям столицы

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Популярное развлечение водителей мешает безопасности
дорожного движения, сообщает DEITA.RU.
Полиция Владивостока всерьез взялась за дрифтеров. Водители тюнингованных автомобилей пускают их в управляемый занос на перекрестках в центре города.
Как сообщили в городском УМВД, такое развлечение не только мешает местным жителям из-за шума, но может представлять угрозу безопасности движения. В полиции просят очевидцев ночных нелегальных заездов сразу сообщать в дежурную часть: инспекторы незамедлительно прибудут на место.
Например, за внесение изменений в конструкцию авто (а такое у дрифтеров и других гонщиков – распространенное явление) может грозить запрет на управление автомобилем и снятие госномеров до устранения нарушений. Ну а за перекрытие проезжей части (например, для гонок) можно получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
Елена Миронова