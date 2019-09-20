Штраф в 30 тысяч можно получить за права

Стало известно, какие санкции грозят водителям за вождение автомобиля с оставленными дома правами и других случаях «бесправного» управления ТС. Об этом сообщает DEITA.RU.

Если вы действительно оставили права дома, то сотрудник ГИБДД может выписать вам штраф в размере пятисот рублей или дать устное предупреждение, если автомобиль не находится в угоне, а у водителя при себе есть паспорт, ПТС и «страховка». При отсутствии документа удостоверяющего личность, водитель будет задержан для установлении личности. По завершению процедуры, которая по закону не должна занимать более трех часов, выписывается штраф. Эксперты sovets.net советуют незадачливому разворачивать авто в сторону места, где остались права.

За вождение авто с просроченными правами инспектор взыщет с водителя до пятнадцати тысяч рублей, т.к. данное нарушение законом приравнено к управлению ТС без водительского удостоверения. Такая же санкция положена за вождение авто при утерянном или украденном удостоверении и в случае приостановлении прав по медпоказаниям. Если же приостановление в правах произошло из-за финансовых задолженностей, то водитель точно «попадет» на наказание в виде пятидесяти и более часов общественного труда или лишения ВУ на год.

За управление машиной после лишения прав или при полном отсутствии оных автолюбителя ждут санкции в виде: взыскания тридцати тысяч рублей, задержания на пятнадцать суток или до двухсот часов принудительных работ.

Екатерина Цой