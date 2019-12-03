Штраф в 5000 рублей разработали для курильщиков

Активисты решили, что курильщики портят не только воздух, но и дорожное покрытие, сообщает DEITA.RU.



Отучить российских водителей выбрасывать бычки из окон на дорогу или обочину – идея не новая. Но до сих пор действенного способа найдено не было. Но эксперты Российской общественной инициативы придумали выход.

Как пишет издание «За рулем», предлагается внести изменения в статью КоАП о повреждении дорог и ж/д переездов. Сейчас за порчу этого вида госимущества назначают штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Активисты уверены – разбрасывание окурков – тоже порча дорог.

Но так как тлеющий остаток сигареты – не такая большая опасность для дорожного полотна, то и штрафы решили немного снизить. Если не было нанесено серьезного вреда, то 1500-3000 рублей. А вот если начался пожар или другое происшествие, то штраф от 3000 до 5000 рублей и возмещение ущерба.

Сейчас проходит онлайн голосование за предложение. Штрафы предлагают выписывать по записям камер наблюдения.

Елена Миронова