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Штраф за мусор установили депутаты
11 Сентябрь 2019, 11:34
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании регионального парламента ввели штраф за мусор на контейнерных площадках, сообщает DEITA.RU.
На внеочередном заседании краевого парламента в трех чтениях была принята законодательная инициатива главы региона, устанавливающая административную ответственность за нарушение положений обустройства и надлежащего содержания контейнерных площадок.
Приморские депутаты дополнили краевой закон «Об
административных правонарушениях в Приморском крае» новой статьей 7.26. «Нарушение
требований к обустройству и содержанию контейнерных площадок, предназначенных
под накопление твердых коммунальных отходов».
Как сообщил заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Александр Лось, за нарушение установленных требований к обустройству контейнерных площадок предусматривается административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
За ненадлежащее содержание мусорных площадок штраф на граждан составит трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.
Дмитрий Санников
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