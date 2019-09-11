Штраф за мусор установили депутаты

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании регионального парламента ввели штраф за мусор на контейнерных площадках, сообщает DEITA.RU.

На внеочередном заседании краевого парламента в трех чтениях была принята законодательная инициатива главы региона, устанавливающая административную ответственность за нарушение положений обустройства и надлежащего содержания контейнерных площадок.

Приморские депутаты дополнили краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» новой статьей 7.26. «Нарушение требований к обустройству и содержанию контейнерных площадок, предназначенных под накопление твердых коммунальных отходов».



Как сообщил заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Александр Лось, за нарушение установленных требований к обустройству контейнерных площадок предусматривается административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.



За ненадлежащее содержание мусорных площадок штраф на граждан составит трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.



Законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.



Дмитрий Санников