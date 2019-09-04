Тем, кто нарушит правила сбора твердых отходов в Пензенской области, придется заплатить крупные штрафы, сообщает DEIRA.RU. Соответствующий документ размещен на Официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, будут серьезно ужесточены требования к региональному оператору. Если, например, площадка для накопления крупных отходов будет создана не по регламенту или ее будут неправильно содержать — оператору придется платить штраф.

Более того, в случае, когда оператор обязан выдавать пакеты, а он этого не делает, тоже придется платить. Штрафы ожидаются бизнесменов, прямо скажем, немаленькие. На должностных лиц будет наложена компенсация в пользу государства в размере 5 или даже 15 тысяч, а юрлица заплатят от 20 до 50 тысяч.

Отмечается, что за первое нарушение будут наказывать не штрафом, а нарушением.

Екатерина Брязгунова