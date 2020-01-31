telegr wh call

Новости

Путин уволил своего представителя

31 Январь 2020, 23:45

Власти придумали новые наказания для детей

31 Январь 2020, 23:15

Кошка два года жила в стене торгового центра

31 Январь 2020, 23:00

Штраф за недолив бензина появится в новом году

31 Январь 2020, 22:45

Китай усиливает армию за счет женщин

31 Январь 2020, 22:25

Депутаты законодательно запретят высаживать детей из автобусов

31 Январь 2020, 22:15

Отправлять на пересдачу за 3 одинаковых нарушения ПДД предложили в России

31 Январь 2020, 21:45

Прекратят ли авиасообщение с Китаем, сказали в Кремле

31 Январь 2020, 21:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Штраф за недолив бензина появится в новом году

заправка, АЗС, бензин

Минпромторг добавил изменения в Кодекс об административных правонарушениях

С 1 января 2021 года в России могут появиться штрафы для АЗС за недолив бензина или дизеля в баки клиентов, сообщает DEITA.RU. соответствующее дополнение в КоАП проработало Министерство промышленности и торговли.

Как пишет «Парламентская газета», штраф за недолив составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год. Минимальная планка для штрафа – 50 тысяч рублей. Проверять, доливают ли на заправке, планируют с помощью контроля выполнения измерений объема топлива на заправках.

Также штрафы появятся и за использование неустановленных средств изменения или тех, которые не проходили проверку. 

Читайте также:

Как понять, что АЗС не доливает бензин

Эксперт: Дальний Восток может стать площадкой реформирования системы АЗС

«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе

Елена Миронова

Популярное

Три нарушения - лишение: новые штрафы ГИБДД

Коронавирус временно убил рынок на Спортивной во Владивостоке

Отменить налоги для ИП хотят в России

Более 130 человек в Китае избавились от вируса
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...