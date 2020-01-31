Штраф за недолив бензина появится в новом году

С 1 января 2021 года в России могут появиться штрафы для АЗС за недолив бензина или дизеля в баки клиентов, сообщает DEITA.RU. соответствующее дополнение в КоАП проработало Министерство промышленности и торговли.



Как пишет «Парламентская газета», штраф за недолив составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год. Минимальная планка для штрафа – 50 тысяч рублей. Проверять, доливают ли на заправке, планируют с помощью контроля выполнения измерений объема топлива на заправках.

Также штрафы появятся и за использование неустановленных средств изменения или тех, которые не проходили проверку.