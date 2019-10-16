Штраф за переработку сотрудников вводится в России

В России с 1 ноября 2019 года компания и ИП рискуют нарваться на штраф за несоблюдение режима труда и отдыха водителей, сообщает DEITA.RU.

Сами требования к режиму труда и отдыха сотрудников организаций и ИП, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, не поменялись. Нововведения коснутся тех, кто находится за рулем автобусов и грузовиков тяжелее 3,5 тонн.

Но сейчас за нарушение режима штрафуют только водителей (до 3 тысяч рублей). Теперь, с 1 ноября 2019 года, и начальство не убежит от ответственности.

Требования предусмотрены Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 216-ФЗ и вступят в силу с 1 ноября 2019 года. Ну а штрафы будут такие:

- для должностных лиц — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей;

- для ИП — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей;

- для организаций — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

- для водителя — от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей.

Дмитрий Санников