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Штраф за превышение скорости увеличат в шесть раз
ГИБДД ужесточает наказание за ряд нарушений ПДД для российских водителей
Новые штрафы прописаны в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, размещенного на портале нормативных правовых актов, сообщает DEITA.RU.
По мнению ГИБДД, водители считают маленькие штрафы не наказанием, а «платой за проезд». Поэтому Госавтоинспекция намерена в разы увеличить штрафы за превышение скорости, ее предложения уже внесены в новый Коап.
Так, за превышение скоростного режима на порядок от 20 до 40 км в час водителям придется заплатить 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. Таким образом штраф увеличат в 6 раз. Но дальше – больше.
Если автолюбитель превысит скоростной порог на 40-60 км/ч, то его оштрафуют на 4000 рублей вместо нынешних 1000-1500 руб., а за превышение более чем на 60 км/ч водителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение сроком на 4-6 месяцев. При этом за повторное нарушение более чем на 40 км/ч планируют лишать прав.
При этом скидку за своевременную оплату штрафа планируют сохранить.
Новый кодекс еще не принят. После общественного обсуждения документ обещают доработать, и затем правительство Мишустина внесен его в Государственную Думу.