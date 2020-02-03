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Штраф за превышение скорости увеличат в шесть раз

ГИБДД

ГИБДД ужесточает наказание за ряд нарушений ПДД для российских водителей

Новые штрафы прописаны в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, размещенного на портале нормативных правовых актов, сообщает DEITA.RU.

По мнению ГИБДД, водители считают маленькие штрафы не наказанием, а «платой за проезд». Поэтому Госавтоинспекция намерена в разы увеличить штрафы за превышение скорости, ее предложения уже внесены в новый Коап.

Так, за превышение скоростного режима на порядок от 20 до 40 км в час водителям придется заплатить 3000 рублей вместо  нынешних 500 рублей. Таким образом штраф увеличат в 6 раз. Но дальше – больше.

Если автолюбитель превысит скоростной порог на 40-60 км/ч, то его оштрафуют на 4000 рублей вместо нынешних 1000-1500 руб., а за превышение более чем на 60 км/ч водителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение сроком на 4-6 месяцев. При этом за повторное нарушение более чем на 40 км/ч планируют лишать прав.

При этом скидку за своевременную оплату штрафа планируют сохранить.

Новый кодекс еще не принят. После общественного обсуждения документ обещают доработать, и затем правительство Мишустина внесен его в Государственную Думу.

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