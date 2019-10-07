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Штраф за сбор грибов введен в России
За сбор краснокнижных грибов с этого месяца придется
заплатить жителя и гостям Оренбургской области, сообщает DEITA.RU. Нововведения
были внесены в краевой закон.
С воскресенья к списку добавились ценные грибы, ранее штрафы выносили только за растения и животных, внесенных в региональную Красную книгу. Так, теперь за уничтожение ценного гриба гражданам будет грозить штраф до 2,5 тысяч рублей.
Как отметил местный законодатель, сумма штрафов невысокая, по сравнению с ущербом, который могут нанести беззаботные граждане. Он подчеркнул, что сохранить естественную среду тяжелее, чем предотвратить попытку уничтожения.
В результате нововведения нельзя будет собирать 14 видов грибов, которые внесены в Красную книгу области. Значительная их часть прорастает на деревьях. Всего в региональную Красную книгу внесено 336 видов. В том числе 139 животных, 183 растения и 14 грибов.
Иван Юрьев