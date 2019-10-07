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авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Штраф за сбор грибов введен в России

еда, грибы, сковорода, яблоко

За сбор краснокнижных грибов с этого месяца придется заплатить жителя и гостям Оренбургской области, сообщает DEITA.RU. Нововведения были внесены в краевой закон.

С воскресенья к списку добавились ценные грибы, ранее штрафы выносили только за растения и животных, внесенных в региональную Красную книгу. Так, теперь за уничтожение ценного гриба гражданам будет грозить штраф до 2,5 тысяч рублей.

Как отметил местный законодатель, сумма штрафов невысокая, по сравнению с ущербом, который могут нанести беззаботные граждане. Он подчеркнул, что сохранить естественную среду тяжелее, чем предотвратить попытку уничтожения.

В результате нововведения нельзя будет собирать 14 видов грибов, которые внесены в Красную книгу области. Значительная их часть прорастает на деревьях. Всего в региональную Красную книгу внесено 336 видов. В том числе 139 животных, 183 растения и 14 грибов.

Иван Юрьев

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