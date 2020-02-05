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6 Декабрь 2019, 18:15

Штраф за шипованные шины хотят ввести в России

шипы

Конкретного наказания за нарушение правила сейчас не существует

Депутаты Государственной Думы обсуждают введение ограничения скорости для автомобилей с шипованными шинами, а также штрафа за неправильное использование сезонной резины, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по транспорту и строительству, депутаты озаботились вредом, который наносят шипы дорогам. По утверждению замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимира Островского, верхний слой дороги приходится менять каждые три года. В том числе, и по причине вреда, наносимого шипами.

По действующему техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, в России с июня по август нельзя ездить на шипованной резине. Но какого-то конкретного наказания за нарушение правила не существует.

Госкомпания «Автодор» предложила ввести штраф за нарушение запрета шипов вне сезона, а также разрешить властям регионов страны самим определять период эксплуатации сезонных шин. Ведь то, что будет хорошо для Краснодара, совсем не подойдет суровой Колыме.

Прозвучало на круглом столе и предложение сделать обязательным знак «Шипы» на стекле и запустить систему, которая сможет автоматически его считывать с помощью камер. Не просто так, разумеется. Дело в том, что предлагается снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами до 90 километров в час на автомагистралях.

Инициативы, выдвинутые в ходе круглого стола, будет изучать рабочая группа при комитете по транспорту и строительству Госдумы в течение трех месяцев. После они станут частью одного или нескольких законопроектов, которые внесут в парламент.

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