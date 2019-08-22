При необходимости припарковаться большинство водителей начинают искать место для парковки. И желательно, чтобы это место было официальным. Однако, даже заметив разметку, следует дважды подумать можно ли здесь парковаться и если можно — как, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Car.ru, данная тема очень актуальна, потому что многие российские автомобилисты получают штраф за парковку, а потом задаются вопрос: «Почему, я же запарковался по разметке».

А все дело в том, что согласно Правилам дорожного движения знак всегда приоритетнее разметки, поэтому какой бы разметка не была, парковаться нужно таким образом, как показано на знаке. Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4-8.6.9 должно соблюдаться водителем, в противном случае на почту обязательно прилетит так называемое письмо счастья.

Екатерина Брязгунова