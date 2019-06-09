За управление судном в нетрезвом виде могут ввести штрафы до 5 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такое проект закона хотят рассмотреть в Государственной Думе в июне.

По мнению автора инициативы Михаила Щапова, необходимо вносить поправки в статью «Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения» КоАП РФ. Сегодня за управление тем же катером в пьяном виде нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей или лишение прав.

Михаил Щапов же предлагает не только накладывать штраф до пять тысяч рублей на провинившихся, но и лишать их права управлять судном на срок до двух лет.

Такое предложение вызвано исключительно мерами безопасности, так только за последние несколько лет было совершено свыше одной тысячи административных правонарушений на воде, часть из которых привели к трагедиям.

Стоит отметить, что Госдума уже приняла законопроект о пьяных автолюбителях, совершивших пьяное ДТП. Теперь в случае смерти двух и более граждан в пьяной аварии водителя посадят на срок до 15 лет.

Екатерина Брязгунова