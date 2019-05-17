Вступивший в силу в январе текущего года закон о садоводстве и огородничестве вызывает у россиян все больше и больше вопросов. Так, например, каким должен быть туалет на приусадебном участке, чтобы он считался законным, разбиралось DEITA.RU.

Речь идет о тех небольших сарайчиках, которые есть почти на каждой участке. Чаще всего туалет находится в самом дальнем углу, однако это быть не должно. Сегодня существует три основных правила, которым должна соответствовать уборная:

от построек, дома, бани до туалета должно быть более 12 метров,

от колодца или любого другого источника воды — 8 метров,

от забора — метр.

Стоит отметить, что без септика теперь туалета быть не должно, а это значит, что в современной российской действительности вряд ли найдется хоть одна дача, где есть туалет, полностью установленный по правилам. А если нарушения есть, придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова