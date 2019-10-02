Штрафов ГИБДД не будет в плохую погоду

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ГИБДД России направило в регионы рекомендации по работе систем автоматической фиксации нарушений, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», суть рекомендаций состоит в том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.

Как рассказала в социальных сетях юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева, установлен перечень случаев, при которых камеры автофиксации необходимо отключать, прекращая обработку информации с них.

Прежде всего, это плохие погодные условия (например, ураган или туман, когда транспортное средство почти не видно. Также не нужно штрафовать с камер при отключении светофоров и и введении инспектора –регулировщика – ведь его команды по ПДД приоритнее, а «глупой» камере все равно – она будет фиксировать «нарушения». В зоне контроля должен быть установлен дорожный знак (то есть, табличка 8.23 «фотовидеофиксация»). Выключить нужно камеры во время проведения дорожных работ, а также при многократных жалобах граждан на ошибочность работы конкретной камеры.

Впрочем, сверхрадости автомобилистам испытывать не стоит. Документ этот – не закон, который обязателен для всех, а лишь методические рекомендации. У указания ГИБДД нет юридической силы, из-за чего региональные управления могут ему и не следовать.

Дмитрий Санников

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