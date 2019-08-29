Ездить без полиса автострахования станет очень накладно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Камеры автоматической фиксации, называемые в народе просто "радарами", начнут пробивать по базам автомобили на предмет наличия и своевременного продления ОСАГО.

В случае, если попавшая в объектив прибора машины не будет иметь полиса или его срок действия будет просрочен - её владельца будет ждать "письмо счастья" со штрафом.

По словам вице-премьера российского правительства Максима Акимова, система автоматической фиксации таких нарушений начнёт свою работу в России уже в начале следующего года.

При этом, чиновник отметил, что в экспериментальном режиме такая система работает в России уже давно, однако нарушители пока всё ещё получают лишь предупреждения о том, что им необходимо оформить или продлить полис. С 2020 года в подобных случаях уже будет выписываться штраф.

Напомним, что городами проведения эксперимента по выявлению водителей без ОСАГО стали Москва и Санкт-Петербург.

Дмитрий Шевченко