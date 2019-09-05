Во время Восточного экономического форума бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил не привлекать бизнес к административной ответственности, если штраф выписывается не во время соответствующей проверки, сообщает DEITA.RU.

Это предложение бизнес-омбудсмен высказал генеральному прокурору во время одной из сессий на ВЭФ. При этом он предложил законодательно закрепить это предложение.

«Если это сделать, то количество штрафов значительно уменьшится», - заявил Борис Титов.

По его словам, количество административных проверок с каждым годом снижается. Так, плановых проверок за последний год стало меньше в четыре раза, также появилась тенденция на уменьшение внеплановых проверок, за прошедший год количество уменьшилось в два раза.

Однако основной проблемой он выделил уголовное преследование предпринимателей по статье 159 «Мошенничество» УК РФ. Так, за последние полгода их количество возросло на 11%, а в суд было передано на 6% меньше.

Отметим, что за последнее два года количество внеплановых проверок значительно увеличилось в Приморье, от общего числа их количество составляет 60%. Как отмечал врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко, данная тенденция присуща многим регионам страны.

Иван Крышан