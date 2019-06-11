В России штрафы начнут назначать с учетом уровня доходов провинившегося, сообщает DEITA.RU. Кабмин опубликовал новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Сумма выплаты для оштрафованного будет складываться из двух факторов: вреда от сделанного или не сделанного действия и имущественного и финансового положения физлица, членов его семьи, и источников дохода.

Предложение было одобрено в начале июня. Предполагается, что нововведение снизит количество правонарушений и мотиваций тех, кто мог бы его совершить.

Анастасия Туркова