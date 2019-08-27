Российские автолюбители смогут отстаивать свою правоту через интернет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Заместитель руководителя Минкомсвязи Максим Паршин рассказал изданию о том, что водители получат возможность обжаловать штрафы за нарушения ПДД без визита в ГАИ. Кроме этого, можно будет также дистанционно вернуть деньги за штраф, назначенный неправомерно.

Уже в 2020 году такой сервис в тестовом режиме запустят на портале госуслуг. Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения начнут приходить гражданам в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

В таком письме будут указаны все подробности и фотографии нарушения. Граждане смогут прикреплять к заявлению документы, подтверждающие неправомерность наказания, например записи с видеорегистратора.

Дмитрий Шевченко