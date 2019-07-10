10 Июль 2019, 10:00
Штрафы ГИБДД можно будет обжаловать в интернете
В России появится специальный сервис, позволяющий оспорить нарушение ПДД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Вице-премьер Максим Акимов объявил о начале разработки сервиса для граждан, через который они смогут обжаловать нарушения, выписанные им сотрудниками ГИБДД.
Чиновник отметил, что новая электронная система будет работать схожим образом с взиманием цифровых штрафов. Соответствующее приложение будет добавлено в сервис на госуслугах.
С аналогичным предложением о разработке такого сервиса в декабре 2018 года выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Дмитрий Шевченко
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