В России появится специальный сервис, позволяющий оспорить нарушение ПДД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Вице-премьер Максим Акимов объявил о начале разработки сервиса для граждан, через который они смогут обжаловать нарушения, выписанные им сотрудниками ГИБДД.



Чиновник отметил, что новая электронная система будет работать схожим образом с взиманием цифровых штрафов. Соответствующее приложение будет добавлено в сервис на госуслугах.

С аналогичным предложением о разработке такого сервиса в декабре 2018 года выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дмитрий Шевченко