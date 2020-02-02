Штрафы ГИБДД от МРОТ предложили считать в Госдуме

Руководитель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает РИА Новости, это заявление заместители главы фракции ЛДПР в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов. 31 января 2020 года напортале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция КоАП РФ, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

Как считает депутат Госдумы, предложенные в новом КоАП штрафы для автомобилистов завышены. Он добавил, что подобная мера свидетельствует о непонимании авторами документа ситуации в стране. Он призвал разработчиков проекта обратить внимание на предлагаемую сумму штрафа с учетом прожиточного минимума и вернуться к прежней практике фиксировать сумму штрафа относительно установленного МРОТ, который ежегодно предлагает правительство России.

Такая практика была в нашей стране до 2007 года. Штрафы считались от МРОТ, потому что из-за инфляции тогда бы КоАП нужно было бы переписывать каждый месяц, регулярно добавляя нули к цифрам. В 2007 году в тексте кодекса понятие МРОТ было заменено указанием суммы штрафа в рублях.