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Штрафы, налоги, лицензии: дачников России ждут изменения законов
Озвучены новшества в законодательстве, касающиеся владельцев земли за городом
Владельцы земельных участков по всей России в новом дачном сезону столкнутся с рядом изменений в законодательстве, которые могут заметно повлиять на их жизнь, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Life.ru.
Одно из новшеств касается возможности получения бесплатного земельного участка. По словам адвоката Натальи Тарасовой, речь идёт о садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.
Как оказалось, находящийся у садовода в пользовании участок можно бесплатно и без торгов оформить в собственность до конца 2020 года.
Однако, это возможно только при двух условиях: первое — если СНТ или ОНТ создано до 2019 года, а второе — если земельный участок был предоставлен объединению до 10 ноября 2001 года.
Есть и новеллы, касающиеся использования скважин. По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Юрия Аванесова, с начала текущего года все садовые и огородные товарищества на территории страны обязаны иметь лицензию на пользование недрами для водоснабжения.
Вместе с тем, лицензия не нужна в случае, если дело касается индивидуальной скважины или колодца. Также обычные граждане освобождены от уплаты налога на добычу подземных вод. А вот для СНТ и ОНТ такой налог предусмотрен.
Ещё одним новшеством является установка максимальной величины налога на земли общего пользования. Согласно изменениям в Налоговом кодексе России, вступившим в силу в начале этого года, независимо от вида использования, побор не может превышать 0,3%.
Исключением служит лишь использование ЗОП для коммерческих целей. В этом случае налог увеличивается до 1,5%.
Также с начала года изменился порядок раздела земель общего пользования. Теперь для этого сначала нужно будет внести изменения в проекты планировки и межевания территории всего товарищества.
Таким образом всем дачникам даются дополнительные гарантии защиты от неправомерной продажи свободных земель, оформленных на СНТ или ОНТ как юридическое лицо.
Есть и другие нововведения, касающиеся налогов. Если продаётся недвижимость, полученная в дар или по наследству в течение трёх лет, минимальный налог с такой сделки составит 70% от кадастровой стоимости.