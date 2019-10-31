Штрафы по ОСАГО увеличат в разы

Депутаты Госдумы хотят существенно поднять сумму штрафов за отсутствие ОСАГО в целях «стимуляции» народа, сообщает DEITA.RU.



Сейчас санкция за еду без полиса составляет 800 рублей. При этом, средняя стоимость страховки на сегодняшней день - более 5400 рублей. Инициативная группа депутатов предлагает уравнять штрафы со стоимостью ОСАГО - в этом случае нарушать правила будет просто бессмысленно.

Сейчас попавшийся нарушитель может отделаться незначительным штрафом, и дальше продолжать себе кататься без особых последствий для себя до следующего попадания в поле зрения правоохранителей - и не факт что оно вообще случится.

Кроме того, по-прежнему открыт вопрос - кто же будет возмещать пострадавшим в аварии их расходы, если виновник не имеет полиса. Изначально предлагалось возложить это на компенсационный фонд автостраховщиков, но тем это не пришлось по душе - не хотят страховщики брать на себя ответственность за недобросовестных автомобилистов.

Если оплату перевести на РСА, то людям вообще нет смысла покупать ОСАГО. За них заплатят, погрозив пальцем до следующего раза. Именно это несоответствие беспокоит депутатов, желающих приравнять штрафы по ОСАГО к его номинальной цене.

Готового законопроекта пока нет, депутаты дискутируют о его содержании, но вектор направления уже ясен, и отступать от него не планируется. В других странах - например, в Казахстане - штрафы достигают 4 тысяч в рублевом эквиваленте, и это - стимул. Пресс-служба РСА подчеркивает: для эффективности наказания штраф необходимо приравнять к цене полиса.

Согласно статистике, около 4 миллионов российских автолюбителей ездят без полиса. Либо находятся те, кто сознательно покупают подделку за пару тысяч рублей, надеясь на «дурачка». Все это тормозит работу закона и делает ее неэффективной. В этой связи растет вероятность строгой видеофиксации нарушителей без ОСАГО.

Люди должны знать, что наказание будет неотвратимым. Здесь надо учитывать тот момент, что если обе инициативы пройдут, то они станут прямым противоречием друг другу, и как следствие - очередным способом «навариться» для сотрудников ГИБДД. Ведь при вводе автофиксации отсутствия полиса штраф придет в любом случае. А тут еще можно нарваться на крупный штраф непосредственно от гаишника.

Штрафы за езду без ОСАГО, зафиксированные камерами, таят в себе еще один подводный камень. Необходимо как-то настроить систему так, чтобы людей штрафовали не более раза в день. Ведь один и тот же автомобилист без ОСАГО может несколько раз в сутки попасться на радары камер. То есть, при условии, что человек ездит на работу 25 раз в месяц, он получит 25 штрафов в сумме примерно 20 тысяч рублей. Это и так довольно серьезный стимул полис все-таки приобрести.

Напомним, уже с 1 ноября жизнь автомобилистов будет упрощена, благодаря новому приложению. Аварию без пострадавших можно будет оформить прямо на планшете с использованием данных полиса. Чтобы получить такую возможность, нужно не только установить на гаджет необходимое приложение, но и зарегистрироваться на портале Госуслуги.

Василий Кучин