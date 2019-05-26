В России хотят аннулировать штрафы, выписанные камерами фото- и видеофиксацией, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз.

По словам вице-президента союза Антона Шапарина, сегодня в России фиксируется значительное количество штрафов, выписанных на автомобили-двойники. То есть, машина законопослушного водителя стоит в гараже, а через какое-то время на его имя приходит штраф. Все бы ничего, только на снимке Mercedes, а у него Hyundai.

«Сейчас не составит труда купить любой номер. За деньги его изготовят. Во многих случаях совпадают только регистрационные знаки, а марка машины другая», — цитирует Шапарина URA.RU.

Задача сотрудников ГИБДД обнаружить, что на снимке сфотографирован клон. Автомобиль нужно объявлять в розыск, уверяет автоэксперт. Однако на деле получается совсем по-другому, законопослушный водитель получает штраф со всеми вытекающими последствиями.

Сегодня представители союза убеждены, что российская система камер фиксации нарушений ПДД не просто не совершенна, она нелегитимна. Отмечается, что разобраться с машиной-клоном очень легко: объявили в розыск и при помощи системы «Поток» задержать владельца. Кроме того, в обязательном порядке нужно аннулировать штрафы. Однако ничего этого не делается.

Екатерина Брязгунова