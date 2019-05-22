Совет Федерации на пленарном заседании 22 мая рассмотрит поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за самовольное подключение к сетям инфраструктуры, сообщает DEITA.RU.

Правительственные поправки в КоАП связаны с тем, что по данным Минэнерго в России каждый год похищают один миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Существующие нормы ответственности энергетических воров не останавливают. Около 18% незаконно подключавшихся, делают это еще и еще раз. Поэтому парламентарии намерены принять решение об установлении штрафов за повторное незаконное подключение к энергетическим сетям в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трёх лет), для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее DEITA.RU сообщало, что всего за 10 месяцев 2018 года специалисты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» выявили факты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии физическими и юридическими лицами на общую сумму, превышающую 14,2 миллиона рублей

«Чаще всего воровство обнаруживаем у жителей частных домов, где предусмотрен электрообогрев. Соответственно, с наступлением зимы число желающих сэкономить на электроэнергии таким образом увеличивается в разы. Так, например, в ноябре в селе Бычиха Хабаровского района наши специалисты обнаружили сразу два подобных факта. Цена вопроса – 162 тысячи рублей, которые потребителям придется возместить энергокомпании в добровольном или судебном порядке», - отмечала специалист службы транспорта электроэнергии Центральных электрических сетей хабаровского филиала АО «ДРСК» Наталья Лазарева.

Дмитрий Санников