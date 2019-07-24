Граждан и компании предложили наказывать гораздо строже, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости ужесточения наказания на правонарушения и преступления, связанные с экологической безопасностью.

По её словам, нынешние санкции, в частности, денежные штрафы слишком малы в своих объёмах и не соответствуют тем масштабам вреда, который наносится природе нарушителями закона.

Руководитель ведомства предложила значительно - на несколько порядков увеличить существующие штрафы в сфере экологии.

Как считает Радионова, уже через несколько лет, благодаря, в том числе, и более суровым наказаниям, россияне не захотят оставлять мусор в лесу.

Дмитрий Шевченко