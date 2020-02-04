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6 Декабрь 2019, 18:15

Штрафы за курение в коммунальных квартирах поддержал Минздрав

дым pixabay

Минздрав поддержал предложение депутатов о введении штрафов за курение в местах общественного пользования в коммунальных квартирах, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Ранее уже были введены штрафы за курение в лифтах и подъездах. Штраф за это правонарушение составляет 1,5 тысячи рублей. Однако, общественные помещения коммунальных квартир – коридоры, кухни, туалеты и ванные комнаты – по прежнему остаются в «зоне риска».

В министерстве пояснили, что многие категории граждан, в том числе дети, старики и женщины вынуждены мириться с вредными привычками соседей-курильщиков, проживающих с ними в одной коммунальной квартире и дымящих в общих помещениях. Это пагубно сказывается на здоровье и ведет к различным заболеваниям. Согласно статистике, более 1 млн людей в год умирает преждевременно из-за пассивного курения.

Данная инициатива направлена на защиту здоровья граждан и прав некурящих.  В срок до 18 февраля правительство должно рассмотреть этот вопрос и предоставить свои отзывы. Многие комитеты уже порекомендовали включить документ в программу весенней сессии.

Однако эксперты считают, что уже существующие меры наказания за курение в подъездах и лифтах слишком незначительны. Правоохранительные органы зачастую не стремятся выявлять нарушителей самостоятельно, и те остаются безнаказанными. Тоже самое может случиться и с новыми запретами в части коммунальных квартир. Если люди не будут подавать конкретные жалобы, то запрет может так и остаться чисто формальным.

Также эксперты отметили, что введение нового запрета не обязывает сотрудников милиции ходить с рейдами по квартирам с целью выявления нарушений.  Однако граждане могут направлять жалобы непосредственно участковому, и необходимость штрафа будет рассматриваться в каждом случае индивидуально.

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