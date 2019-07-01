Ужесточение коснётся тех, кто нарушает повторно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агентство "Москва".

Депутат Госдумы Владимир Афонский заявил о необходимости повышения размера штрафа для хозяев дорогих авто, которые продолжают оставлять свои машины на специально отведённых для этого местах без оплаты за фактическую аренду этого места.

При этом, по словам депутата, нарушения должны носить характер систематичных. Именно для таких случае парламентарий предлагает увеличивать суммы штрафов.

К слову, сейчас нарушителей правил парковки привлекают к уплате штрафа в размере 5 тысяч рублей. Это происходит, когда человек забывает оплатить время стоянки на тех участках дороги, где действует соответствующий порядок.

Дмитрий Шевченко