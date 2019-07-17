За отсутствие техосмотра будут наказывать рублем еще строже, чем раньше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Теперь оштрафуют и водителя с автомобилем без техосмотра, и компанию, проводящую ТО с нарушениями регламента.

Идея ездить без диагностической карты обойдется гражданину в две тысячи рублей вместо 500 – 800. Повторное привлечение к ответственности в течение суток при этом исключается.

Операторам за нарушения при проведении ТО предстоит выплатить до 10 тысяч рублей штрафа, компании – до 300 тысяч рублей. Такое же наказание ждет тех, кто выдал диагностическую карту владельцу авто без проведения самой диагностики.

За попытку передать ложные сведения в единую систему сведений о техосмотре авто, не прошедшего осмотр, штраф установлен в размере до 10 тысяч рублей – гражданину, до 50 тысяч – должностному лицу, до 300 тысяч – юрлицу.

Предусмотрено наказание за повторные нарушения. Для гражданина взыскание будет в размере 10 – 20 тысяч рублей, для должностного лица это будет дисквалификация на срок один – три года, для юрлица это – штраф в 300-500 тысяч рублей.

Закон начнет действовать по истечении года со дня его обнародования.

Анастасия Туркова