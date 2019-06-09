В России ужесточили наказание за рецидив при самовольном подключении к электросетям, сообщает DEITA.RU.

Если сегодня человек или организация самовольно подключились к сетям — им грозит штраф. Так, например, физическое лицо заплатит от 10 до 15 тысяч рублей, должностное лицо —30–80 тысяч рублей или даже будут дисквалифицировано на срок до двух лет. Что касается юридических лиц, которые решили бесплатно пользоваться электричеством, им придётся заплатить от 100 до 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что при повторном самовольном подключении эти же люди будут платить точно такие же суммы. И это при том, что 8 процентов людей, однажды самовольно подключившихся к сетям, в течение года сделают это снова. И ещё 18 процентов, по данным Минэнерго РФ, сделают это в течение трех лет. Всегда необходимо помнить, что бесплатное использование электричество крайне вредно не только для инфраструктуры, но и для порядочных жителей, так как это может приводить не только к скачкам электроэнергии, но и серьезном авариям.

В связи с этим российское правительство повысило штрафы. Теперь физлицам грозит наказание в виде штрафа от 15 до 30 тысяч рублей, должностным — от 80 до 200 тысяч рублей, а бизнес заплатит до 300 тысяч.

Ранее прошла информация о том, что за неиспользование земель, выданных под сельхозугодья, будут наказывать в 10 раз строже.

Екатерина Брязгунова