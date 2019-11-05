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«Шумахеров вырастили» - столичные экстремалы возмутили соцсети

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На громкий дрифт прямо под улицами дома жалуются жители краевой столицы, сообщает DEITA.RU.

По сообщению паблика dps_vl, на кольце улицы Терешковой дрифтеры «устраивают свои кривые заезды почти каждую ночь». Пользователь добавляет, что ГИБДД никак не реагирует на горе-экстремалов.

«Почему они не ездят под окнами, где живут их родители? Гордились бы - Шумахер вырос», - пишет один из комментаторов.

Один из пользователей заметил на видео машину ГИБДД, но, как оказалось, автомобиль был Росгвардии.

Были и те, кто снисходительно отнесся к поступку дрифтеров.

«Ну это же мужчины, кровь горячая, им важно перед девушками показать себя. Мой парень тоже передо мной так делал», - пишет одна из подписчиц. «Хорошо, это – хобби. Но почему нельзя перенести свое хобби в другое место, подальше от жилых домов», - возразили ей другие комментаторы.

«Вам бесплатно показывают шоу, а вы возмущены!», - написал другой приморец. «Да… что-то так себе шоу, плохо показывают», - парировали ему.

В социальных сетях нередко сообщается о дрифтующих молодых людях, которые порой мешают окружающим производимым шумом.

Александра Маслова

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