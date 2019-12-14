Шутки Зеленского могут обернуться трагедией

«А у нас газопровод» — ироничные высказывания лидера Украины Владимира Зеленского относительно газа в стране могут иметь трагические последствия, сообщает DEITA.RU. Такого мнения придерживается Алексей Журавко, ранее занимавший позицию депутата Верховной Рады.

Спустя несколько дней после встречи «нормандской четвёрки», которая состоялась 9 декабря в Париже, президент Украины пожелал высказаться в ответ реплики Владимира Путина, которой процитировал известный детский стишок. «А у нас в квартире газ. А у вас?» - произнёс президент России во время встречи в столице Франции. Владимир Путин добавил, что можно организовать поставки газа в Украину значительно дешевле, однако для этого необходимо договориться.

После ироничного ответа Зеленского, Алексей Журавко выразил мнение, что подобные высказывания могут трагично закончиться для Украины. Алексей Журавко напомнил, что газопровод, который проложен в обход Украины, скоро введут в эксплуатацию. Данный факт может печально обернуться для соседней с Россией страной. Политик выразил опасения, что из-за иронии Зеленского украинская труба может невостребованной: «И отправят трубу на металлолом».

Экс-депутат Верховной Рады считает, что сложившаяся ситуация может печально кончится для всей страны.

Напомним, ранее прошла информация о возможном возведении стены между территорией Украины и самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, так как не удается выстроить диалог в формате Минских договоренностей.

Софья Корф